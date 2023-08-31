ЦБ продал на внутреннем рынке валюту на 2,3 млрд рублей с расчетами 30 августа

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 29 августа также составляла 2,3 млрд рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 30 августа на сумму 2,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 29 августа также составляла 2,3 млрд рублей.

Ранее ЦБ сообщил, что с 10 августа и до конца 2023 года не будет покупать валюту на внутреннем рынке для зеркалирования операций Минфина. Регулятор отмечал, что решение о возобновлении операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. В Банке России также сообщали, что продолжат проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Минфин с 7 августа перешел к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу. Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, с 7 августа 2023 года по 6 сентября 2023 года был определен министерством в 40,5 млрд рублей, а ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота - в эквиваленте 1,8 млрд рублей.

ЦБ с 1 августа начал операции на валютном рынке в связи с использованием средств ФНБ. Ежедневный объем операций с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года составляет 2,3 млрд рублей.

Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "юань - рубль".