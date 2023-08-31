В аэропортах Москвы задерживаются более 60 рейсов

В частности, в Домодедове задержан 21 рейс

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Около 60 авиарейсов задержаны в Москве в четверг, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов.

По данным на 10:39, в аэропорту Шереметьево задержаны 35 рейсов, один рейс отменен. В Домодедове задержан 21 рейс, отменен один, во Внукове и Жуковском задержано по одному рейсу, в последнем отменены два рейса.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Воскресенского района Московской области. В пресс-службе Росавиации сообщили, что более 40 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы из-за ограничения использования воздушного пространства в Москве. В качестве запасных были использованы аэропорты Шереметьево, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Ярославль и Нижний Новгород.