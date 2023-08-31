РБК: Центробанк разрабатывает механизм разблокировки счетов дружественных нерезидентов

Как объясняет издание, из-за того, что иностранные депозитарии "заперты" в счетах типа "С", дружественные инвесторы не могут работать на российском рынке через них, а перед Банком России стоит задача привлечь на него нерезидентов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Банк России обсуждает вопрос о разморозке счетов депозитариев из дружественных стран для упрощения допуска на российский рынок иностранных инвесторов, сообщает РБК со ссылкой на три источника на финансовом рынке.

Как объясняет издание, из-за того, что иностранные депозитарии "заперты" в счетах типа "С", дружественные инвесторы не могут работать на российском рынке через них, а перед Банком России стоит задача привлечь на него нерезидентов, рассказал один из источников. Для того, чтобы решить эту задачу, нужно разблокировать счета депозитариев из дружественных стран.

Другой собеседник РБК подтвердил, что от участников рынка есть запрос по разморозке спецсчетов дружественных резидентов, и ЦБ РФ сейчас над ним работает. Этот вопрос обсуждается с ЦБ, добавляет третий источник издания, хотя каких-то конкретных решений, как именно можно было снять режим счетов "С", пока нет.

Центробанк не ответил на запрос РБК.

Счет типа "С" - банковский счет, который может быть открыт нерезиденту в уполномоченной кредитной организации. Он предназначен для осуществления сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной валюты за рубли.