Зампред Думы предложил Роспотребнадзору публиковать данные о фейковых отзывах на компании

Такая инициатива обеспечит дополнительную защиту прав потребителей и создаст добросовестный рейтинг качества той или иной организации, отметил Борис Чернышов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением публиковать на официальном сайте ведомства данные о фейковых отзывах на конкретные компании. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

В своем письме Чернышов указал на то, что в интернете существует много сайтов с недостоверными отзывами на компании. По его словам, многие платят за размещение положительных комментариев о себе, а порой и за негативные оценки для своих конкурентов, поэтому о качестве продукции даже самых крупных компаний зачастую сложно составить объективное представление.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность публикации на официальном сайте Роспотребнадзора в открытом доступе данные по разбору жалоб и обращений потребителей с указанием названий конкретных компаний, на которые поступали жалобы. В этих сообщениях должны полностью указываться поводы, по которым потребители обращались в надзорный орган, результаты их рассмотрения и принятые в итоге решения", - говорится в тексте документа. Депутат также отметил необходимость в публикации сводной таблицы, которая позволила бы создать общий рейтинг российских компаний, предоставляющих услуги и производящих те или иные товары.

По мнению Чернышова, такая инициатива обеспечит дополнительную защиту прав потребителей и создаст добросовестный рейтинг качества той или иной компании, который невозможно будет исправить путем публикации фейковых отзывов.

Кроме того, парламентарий направил письма с просьбой размещать аналогичные рейтинги на своих площадках в крупнейшие IT-компании РФ, среди них - сервисы "2ГИС", "Тинькофф. Отзывы", "Яндекс".