Индекс Мосбиржи обновил годовой максимум с февраля 2022 года

По данным биржи на 10:40 мск, индекс находился на уровне 3 226,43 пункта

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи превысил 3 226 пунктов, обновив максимум с 21 февраля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:40 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,43% и находился на уровне 3 226,43 пункта. Индекс РТС в то же время рос на 0,19%, достигая 1 054,09 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 218,48 пункта (+0,18%), а долларовый индекс РТС не изменился по сравнению с закрытием предыдущей сессии и составлял 1 052,08 пункта.

К 11:00 мск индекс Мосбиржи рос на 0,54%, поднимаясь до 3 230,08 рубля, индекс РТС прибавлял 0,33%, до 1 055,57 рубля.

В то же время доллар рос на 0,18%, до 96,4 рубля, евро снижался на 0,19%, до 105,08 рубля, юань прибавлял 0,2%, поднимаясь до 13,196 рубля.