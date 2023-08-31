Рост ВВП Турции во втором квартале составил 3,8%

Результаты превзошли прогнозы экономистов

СТАМБУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Экономика Турции во втором квартале 2023 года выросла на 3,8% (в годовом исчислении). Об этом свидетельствуют данные национального института статистики.

Результаты превзошли прогнозы многих экономистов. Так, согласно итогам анкетирования, проведенного агентством Анадолу, рост ВВП Турции в апреле - июне ожидался на уровне 3,3%. Аналогичный прогноз содержался в июньском докладе Всемирного банка (ВБ).

Согласно данным турецкого института статистики, наибольший рост отмечен в секторах услуг и строительства - 6,6% и 6,4% соответственно, наименьший (1,2%) - в промышленности.

В первом квартале 2023 года ВВП Турции составил 4% по сравнению с 3,5% в конце 2022 года.

Глава Минфина Турции Мехмет Шимшек позитивно отреагировал на отчет института. "Наша экономика, несмотря на тяжелые глобальные финансовые условия, сокращение международной торговли на 1,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а также последствия разрушительных землетрясений [в феврале], во втором квартале продолжала демонстрировать устойчивый рост", - написал министр в соцсети X (ранее Twitter). По его словам, Турция начала ощущать на макрофинансовом уровне позитивный эффект политики стабилизации, проводимой правительством.