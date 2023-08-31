Хорватия расширяет мощности по экспорту украинского зерна через свои порты

Министр иностранных и европейских дел страны Гордан Грлич Радман заявил, что Хорватия предлагает для этого свои порты на побережье Адриатического моря и терминал Вуковара на Дунае

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Загреб работает над расширением мощностей по экспорту украинского зерна через свои порты на побережье Адриатического моря и терминал Вуковара на Дунае. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Толедо.

"Нам нужно больше, чтобы помочь доставить украинское зерно в страны, испытывающие нехватку продовольствия, особенно в Африке. Хорватия предлагает свои порты для этого, а именно Риеку, Сплит, Плоче и, конечно же, Вуковар на Дунае. И сейчас мы работаем над расширением мощностей", - отметил глава хорватской дипломатии.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что Киев и Загреб договорились об использовании хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Он не стал раскрывать подробности соглашения.

Экспорт украинской аграрной продукции на мировые рынки через хорватские порты на Адриатике осложняется необходимостью ее доставки из гавани Вуковара на Дунае. Расстояние от Вуковара до крупнейшей морской гавани страны в Риеке составляет более 450 км, а пропускная способность железнодорожных магистралей ограничена. Грузовые терминалы в Сплите и Плоче находятся на еще более значительном расстоянии от придунайской Хорватии, так как прямая дорога между двумя частями страны пролегает через территорию Боснии и Герцеговины.