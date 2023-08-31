В РСПП сообщили о незначительном улучшении делового климата в России в августе

Сводный индекс деловой среды РСПП в августе вырос на 0,8 пункта и составил 48,5 пункта

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Состояние делового климата в России в августе незначительно изменилось в лучшую сторону по сравнению с июлем, свидетельствуют результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Сводный индекс деловой среды РСПП в августе вырос на 0,8 пункта и составил 48,5 пункта. Больше всего увеличились индексы личных оценок делового климата (с 45,4 до 47,2 пункта) и B2G (с 48,9 до 50,8 пункта). При этом индекс B2G (показатель, характеризующий взаимоотношения бизнеса с финансовыми институтами и с органами власти) впервые более чем за год пересек пограничную отметку в 50 пунктов и находится в положительной зоне.

Инвестиционные проекты вели 65,5% компаний, принявших участие в опросе, что на 9,9 п.п. больше, чем месяцем ранее. Большинство предприятий - 65,6% - осуществляли свои инвестиционные программы без каких-либо корректировок графика и бюджета, отметили в РСПП.

Индекс рынка производимой продукции сохранил свое положение в зоне положительной оценки - его значение равно 51,2 пункта, хотя ситуация с ценами закупки значительно ухудшилась. Две трети респондентов отметили рост цен и ускорение инфляции, причем 17,9% опрошенных выбрали ответ "цены закупки существенно выросли". Значение индикатора составило 15 пунктов против июльского значения в 25,4 пункта.

Единственным индексом, который показал снижение, стал индекс финансовых рынков. Его значение опустилось в августе с 47,2 до 46 пунктов. При этом около 20% опрошенных дали негативную оценку ситуации на валютном рынке.