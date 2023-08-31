Маск анонсировал появление аудио- и видеозвонков в соцсети Х

Предприниматель отметил, что эта функция станет доступна на платформах на iOS и Android, а также на компьютерах

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Функция аудио- и видеозвонков появится в социальной сети X (ранее Twitter). Об этом сообщил ее владелец Илон Маск.

"Видео- и аудиозвонки появятся в X", - написал Маск на своей странице в X. Он уточнил, что эта функция станет доступна на платформах на iOS и Android, а также на обычных компьютерах, включая продукцию фирмы Apple. По его словам, уникальность нового функционала связана с отсутствием необходимости знать номер телефона абонента для осуществления звонка.

Ранее Маск уже информировал о введении в Х нового формата просмотра видеоконтента, позволяющего перелистывать видеоролик одним движением вверх. В ноябре он объявил о намерении ввести платную подписку для верифицированных учетных записей Twitter Blue. В настоящий момент ее стоимость в США для пользователей компьютерной версии составляет $8, а для мобильных версий - $11 в месяц.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter. В мае 2023 года агентство Bloomberg сообщало, что нынешняя стоимость соцсети оценивается на две трети ниже цены, по которой ее приобрел бизнесмен.