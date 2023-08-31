МВД пресекло деятельность цеха по производству контрафактной Coca-Cola в Балашихе

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, изъяли 33 тыс. бутылок

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Полицейские обнаружили и пресекли деятельность цеха в Балашихе по производству контрафактного газированного напитка. Как сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк, всего изъято 33 тыс. бутылок.

"Установлено, что производство располагалось на территории одного из складских помещений в деревне Дятловка городского округа Балашиха. Там полицейские обнаружили три автоматизированные линии, бутылки с газировкой, канистры с концентратом, этикетки, крышки и оборудование для нанесения логотипов известной торговой марки", - сказала она.

В правоохранительных органах добавили, что речь идет о поддельном напитке Coca-Cola.

Оперативники выяснили, что готовая продукция поставлялась в торговые точки на территории Подмосковья. "Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в помещении находились 22 мигранта, которые в промышленных масштабах изготавливали контрафакт. Они добавляли в воду химические вещества, затем газировали смесь и разливали в пластиковые емкости, оклеенные этикетками всемирно известного торгового бренда. В отношении работников составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 18.8 и 18.10 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тыс. рублей с дальнейшим выдворением за пределы страны", - добавила Волк.

Кроме того, по ее словам, в Мытищах полицейскими выявлен склад с аналогичной продукцией. "Собственник помещения пояснил, что приобрел товар на одном из рынков у неизвестных ему мужчин, с которыми договорился о регулярных поставках. Всего из незаконного оборота изъято свыше 33 тыс. бутылок с фальсифицированным напитком. Следователем следственного управления МУ МВД России "Балашихинское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание организаторов незаконного производства", - заключила Волк.