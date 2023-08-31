Банк Китая впервые разрешил прямые инвестиции в юанях в Аргентине

По данным Xinhua, транзакция стала важным шагом, который повысит привлекательность активов в юанях внутри страны

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Отделение Банка Китая в Буэнос-Айресе в среду санкционировало первые прямые инвестиции в юанях стране. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его информации, китайская энергетическая компания Brunp Recycling стала первым предприятием, вложившим 428 736 юаней (около $59 тыс.) в местную экономику. Она выделила средства для покрытия ежедневных операционных расходов своего недавно созданного аргентинского филиала.

Как отмечает агентство, транзакция стала важным шагом, который повысит привлекательность активов в юанях внутри страны. С тех пор как Банк Китая в 2022 году открыл первые аргентинские счета в китайской валюте, он стремился привлечь инвестиции и деловых партнеров из КНР, а также повысить количества транзакций в юанях внутри страны, указывает Xinhua.

Ранее Бразилия предложила Аргентине использовать китайский юань в качестве гарантийного инструмента в двусторонней торговле вместо доллара, а в конце апреля министр экономики Аргентины Серхио Масса сообщил, что в условиях ограниченных долларовых резервов страна использует предоставленный Китаем своп для оплаты импорта в юанях, а не долларах. В июне Буэнос-Айрес впервые использовал юани для оплаты долга перед Международным валютным фондом в иностранной валюте.

Кроме того, в ходе очередного саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в ЮАР, лидеры стран "пятерки" приняли Йоханнесбургскую декларацию. В ней указывается, что БРИКС не только пополнится новыми странами (среди которых присутствует и Аргентина), но и говорится, что к следующей встрече в 2024 году финансовые учреждения стран-участниц подготовят предложения по использованию национальных валют и общих платежных инструментов.