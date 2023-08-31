31 августа, 08:44

Набсовет "Укрэнерго" возглавил экс-глава сети операторов передачи электроэнергии стран ЕС

Речь идет о Даниэле Доббени

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Первый президент европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) Даниэль Доббени возглавил наблюдательный совет национальной энергетической компании "Укрэнерго". Об этом сообщила пресс-служба украинской компании в Telegram-канале.

"28 августа наблюдательный совет "Укрэнерго" избрал нового руководителя. Им стал независимый член наблюдательного совета Даниэль Доббени", - говорится в сообщении.

По информации украинского издания "Экономическая правда", наблюдательный совет "Укрэнерго" был утвержден Минэнерго страны в декабре 2021 года и с тех пор оставался без председателя.

Доббени возглавлял ENTSO-E с 2008 по 2013 год. 

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