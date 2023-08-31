На портале поставщиков Москвы запустили сервис сравнения товаров

Всю информацию можно получить в формате Excel

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пользователи московского портала поставщиков смогту оценить различия и характеристики товарных единиц с помощью нового сервиса сравнения товаров, об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На московском портале поставщиков запустили новый сервис сравнения товаров. Он помогает пользователям ориентироваться в каталоге стандартных товарных единиц (СТЕ): быстро и эффективно оценивать различия в их характеристиках, цене или количестве предложений от поставщиков. Сервис доступен всем авторизованным пользователям в личном кабинете", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что пользователи могут управлять своими списками сравнения. Позиции из них можно удалять, добавлять новые, создавать несколько списков по разным категориям товаров. Если параметров слишком много и удобней их видеть в таблице, всю информацию можно получить в формате Excel.

"Каталог СТЕ содержит более 2 млн позиций, включающих структурированные характеристики с подробным описанием товара. Сервис сравнения позволяет заказчикам оперативно анализировать предложения поставщиков для более точного выбора товаров. Теперь пользователям больше не нужно запоминать характеристики каждого товара и переключаться между вкладками. Сравнить технически сложные товары с большим количеством характеристик и увидеть результат сравнения можно на одной странице. При этом пользователь самостоятельно может определить, показать ему весь набор характеристик сравниваемых товаров или только различающиеся", - привели в тексте слова замруководителя департамента экономической политики и развития столицы Дмитрия Тетушкина.

Поясняется, что портал поставщиков функционирует с 2013 года. Он создан для автоматизации закупок малого объема. Сейчас на площадке работают заказчики из 40 регионов России и свыше 310 тыс. поставщиков со всей страны.