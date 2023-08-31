АТОР заявила, что в 2023 году больше всего подорожал летний отдых в Сочи и Петербурге

При этом больше всего снизилась стоимость турпоездок в Крым

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Наиболее значительно в России в 2023 году подорожал по сравнению с прошлым годом летний отдых в Сочи, Санкт-Петербурге и Кавказских Минеральных Водах - на 40%, 26% и 21% соответственно. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Наибольший рост цен, обусловленный удорожанием всех составляющих тура, в том числе транспортной, мы фиксируем в Сочи. В пик повышения цен на перевозку - с 1 июля по вторую половину августа - прирост среднего чека по турпакету с перелетом составил около 40% по отношению к прошлому году", - сообщили в АТОР со ссылкой на данные туроператора "Алеан".

Стоимость отдыха в Санкт-Петербурге выросла за год на 26%, на курортах Кавказских Минеральных Вод - на 21%, в Дагестане - на 18-20%. При этом больше всего снизилась стоимость турпоездок в Крым - на 30% по сравнению с прошлым годом, рассказали в АТОР.

По данным Pegas Touristik, цены на летний отдых в России в 2023 году выросли в среднем на 12-15%, на турпакеты с перелетом - на 15-20%. Самым дорогим периодом традиционно стала вторая половина июля - август.

Средний чек тура в Краснодарский край этим летом составил примерно 120 тыс. рублей на трех человек на 10 дней без авиаперевозки. В частности, стоимость отдыха в Сочи составила около 100-120 тыс. рублей, в Анапе - около 85 тыс. рублей. Средний чек тура в Крым на трех человек составил 95 тыс. руб. на 10 дней без учета дороги, рассказали в ассоциации.