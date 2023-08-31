Акционеры "Мать и дитя" приняли решение о перерегистрации компании с Кипра в Россию

Ее перерегистрируют на остров Октябрьский Калининградской области

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Акционеры ГК "Мать и дитя" (MD Medical) приняли решение о перерегистрации компании с Кипра на остров Октябрьский Калининградской области. Об этом говорится в сообщении компании.

"Большинством голосов на внеочередном общем собрании акционеров были приняты следующие специальные решения: утвердить, что компания приступает к исключению из реестра регистратора компаний на Кипре и переносу своего зарегистрированного офиса в специальный административный район острова Октябрьский, Калининградская область, РФ и регистрации в качестве действующей компании в соответствии с правовым режимом РФ без ликвидации и без реорганизации", - отмечается в сообщении.

MD Medical продолжит вести деятельность холдинговой компании после перерегистрации. Головной офис компании в специальном административном районе предлагается создать не ранее чем через четыре месяца, но не позднее чем через девять месяцев с даты принятия настоящего решения. Компания намерена сохранить программу глобальных депозитарных расписок и текущий статус листинга ГДР на Московской бирже, следует из решения.

О компании

ГК "Мать и дитя" (MD Medical) является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Компания объединяет 49 медицинских учреждений, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 39 амбулаторных клиник с присутствием на территории 26 регионов РФ.

В 2022 году выручка MD Medical составила 25,2 млрд рублей, EBITDA - 7,9 млрд рублей. Глобальные депозитарные расписки компании торгуются на Московской бирже.