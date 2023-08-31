Расписки "Мать и дитя" на Мосбирже росли более чем на 5,5%

Это связано с решением акционеров перерегистрировать компанию с Кипра на остров Октябрьский Калининградской области

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Расписки "Мать и дитя" в ходе торгов на Мосбирже росли более чем на 5,5%, свидетельствуют данные торговой площадки. Положительная динамика отмечена после решения акционеров перерегистрировать компанию с Кипра на остров Октябрьский Калининградской области.

По данным Мосбиржи на 12:31 мск, депозитарные расписки компании дорожали на 5,52%, до 894,8 рубля за штуку. К 12:55 мск расписки замедлили рост до 3,13% и торговались на уровне 874,3 рубля.

ГК "Мать и дитя" (MD Medical) является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Компания объединяет 49 медицинских учреждений, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 39 амбулаторных клиник с присутствием на территории 26 регионов РФ. В 2022 году выручка MD Medical составила 25,2 млрд рублей, EBITDA - 7,9 млрд рублей. Глобальные депозитарные расписки компании торгуются на Московской бирже.