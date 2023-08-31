ЦБ предложили снять ограничение полной стоимости кредита для ломбардов

По мнению представителей "Опоры России", исключение ломбардов из соответствующего перечня может привести к росту числа "черных" и "серых" кредитов и к переходу ломбардов в теневой сектор финансирования

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент общественного объединения "Опора России" Александр Калинин направил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой снять до конца 2023 года ограничение полной стоимости кредита (ПСК) для ломбардов. Текст обращения ТАСС предоставили в комитете по финансовым рынкам "Опоры России".

"Уважаемая Эльвира Сахипзадовна, для сохранения финансовой стабильности ломбардного рынка прошу вас включить ломбарды в перечень организаций, в отношении которых до 31 декабря 2023 года не ограничивается полная стоимость кредита (ПСК)", - говорится в письме.

По словам Калинина, снятие ограничений на ПСК позволяет дать финансовым организациям большую гибкость в подстройке процентных ставок, причем как по кредитам, так и по депозитам.

По мнению "Опоры России", исключение ломбардов из этого перечня может привести к росту числа "черных" и "серых" кредитов и к переходу ломбардов в теневой сектор финансирования - "комиссионную" торговлю и услуги "хранения", - неподконтрольный Банку России и нарушающий требования законодательства и права потребителей на финансовом рынке. Кроме того, участники одного и того же сектора потребительского кредитования оказываются в неравных условиях.

Калинин подчеркнул, что "ломбарды остаются социально ориентированными организациями, которые закрывают потребность в заемных денежных средствах для малообеспеченных слоев населения - в том числе пенсионеров, студентов и т.п.".

16 августа Банк России принял решение не ограничивать до конца 2023 года ПСК по всем категориям потребительских кредитов и отдельным видам займов. Решение действует в отношении кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций.