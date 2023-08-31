"Юнистрим" прекращает переводы в валюте в Таджикистан и из него

Невостребованные средства в иностранной валюте клиентам нужно забрать до 30 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Юнистрим" прекращает переводы в Таджикистан и из республики в долларах и евро и будет работать только с рублями, невостребованные средства в иностранной валюте клиентам нужно забрать до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе системы денежных переводов.

"Юнистрим прекращает выдачу и отправку в валютах евро и долларах США в Таджикистан и из Таджикистана. Если ранее вы отправляли перевод, который не был получен по каким-либо причинам, в валютах евро или доллар из Таджикистана или в Таджикистан, обратитесь за возвратом перевода до 30 сентября 2023 года в банк отправки перевода", - говорится в сообщении в официальной группе "Юнистрима" во "ВКонтакте".

В сообщении отмечается, что после 30 сентября возврат перевода отправленных в валютах доллар и евро будет невозможен.

20 июля американские власти ввели санкции против пяти российских кредитных организаций, в том числе под ограничения попала система "Юнистрим". В Национальном банке Таджикистана в конце июля сообщали, что переводы по этой системе теперь возможны только в рублях.

С системой "Юнистрим" в Таджикистане работают несколько банков, в том числе государственный сберегательный "Амонатбанк".