Кисида заявил, что Япония поддержит рыбаков и изменит структуру экспорта морепродуктов

Программа поддержки будет включать, в частности, меры по повышению потребления морепродуктов внутри страны и борьбу с дезинформацией о безопасности японских морепродуктов, сообщил японский премьер-министр

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Японии окажет всестороннюю поддержку своей рыболовецкой отрасли и изменит структуру экспорта морепродуктов, чтобы снизить зависимость от таких рынков сбыта, как китайский. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Фумио Кисида.

Глава японского правительства объявил о программе поддержки национального рыболовства, которое в настоящее время несет серьезные убытки после решения некоторых стран, в первую очередь Китая, отказаться от японских морепродуктов из-за сброса очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1". Программа поддержки будет включать, в частности, меры по повышению потребления морепродуктов внутри страны, борьбу с дезинформацией о безопасности японских морепродуктов, как внутри страны, так и на зарубежных площадках, а также изменение структуры экспорта.

"Мы запустим специальную программу поддержки, которая поможет снизить зависимость от китайского рынка и распределить направления экспорта", - подчеркнул Кисида, отметив, что Япония будет активно осваивать новые рынки и знакомить мир с традиционной японской кухней. Он также добавил, что японские рыбаки в самое ближайшее время получат от властей солидные компенсации.

Премьер-министр Японии в очередной раз призвал Китай руководствоваться научным подходом, а также отметил, что китайской стороне было предложено установить канал связи на уровне научных сообществ по вопросам, связанным со сбросом воды с АЭС "Фукусима-1". Отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, Фумио Кисида подчеркнул, что "на данный момент по срокам такой встречи никаких решений не принято".

Ситуация вокруг АЭС "Фукусима-1"

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее объема - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

24 августа 2023 года энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в радиусе 5 км от места сброса.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны ряда стран, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Японские СМИ также сообщали о нескольких инцидентах в Китае, в ходе которых, в частности, расположенные в КНР японские учреждения и школы были закиданы камнями и куриными яйцами. В китайских соцсетях, по данным СМИ Японии, появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов, отмечены отказы от направления в Японию туристических групп.