Торговый оборот Таджикистана с Россией вырос на 9,8% за семь месяцев 2023 года

По данным агентства по статистике при президенте страны, показатель достиг $997,4 млн

ДУШАНБЕ, 31 августа. /ТАСС/. Торговый оборот Таджикистана с Россией увеличился на 9,8% по итогам января - июля 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достиг $997,4 млн, что является самым большим показателем среди других стран - торговых партнеров республики, следует из доклада агентства по статистике при президенте Таджикистана.

Согласно докладу, который имеется в распоряжении ТАСС, импорт из РФ в Таджикистан за этот период составил $907,6 млн, экспорт товаров в Россию - $89,7 млн. По итогам января - июля Россия является крупнейшим внешнеторговым партнером Таджикистана среди как среди стран СНГ, так и среди государств дальнего зарубежья. Второе место по объему внешнеторгового оборота среди стран СНГ с Таджикистаном занимает Казахстан - за семь месяцев 2023 года он составил $648,3 млн, сократившись на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Из стран, которые не входят в СНГ, наибольший товарооборот у Таджикистана за семь месяцев этого года был с Китаем: он составил $824,7 млн, увеличившись на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Внешнеторговый оборот Таджикистана и России в 2022 году превысил $1,67 млрд. В июне 2023 года Таджикистан посетил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По итогам своего визита в качестве сопредседателя межправительственной комиссии он сообщал, что у двух государств есть потенциал для роста дальнейшего товарооборота.