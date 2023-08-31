В России почти 300 компаний первыми промаркировали безалкогольные напитки и медизделия

Они нанесли более 350 тыс. кодов маркировки

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пилотные проекты по маркировке сладких безалкогольных напитков и медицинских изделий завершились в России 31 августа, их итогами стали 282 участника эксперимента и нанесение более 350 тыс. кодов маркировки, такие данные сообщает пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак").

Эксперименты начались в разное время, по напиткам стартовал 1 июня 2023 года, и в нем приняло участие 33 компании, из них - 30 производителей и три импортера; второй - 15 февраля 2022 года, к которому присоединилось 249 компаний, из них: 89 производителей, 54 импортера, 71 учреждение здравоохранения и более 150 компаний оптово-розничной торговли.

Эксперимент по напиткам

Руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина отметила, что в ходе пилотного проекта было нанесено более 290 тыс. кодов и описано более 1,1 тыс. карточек товаров. "Решения апробированы на такие виды упаковки, как полимерные и стеклянные бутылки, алюминиевые и стеклянные банки, картонная упаковка и другие. Эксперимент показал хорошие результаты, и участники оборота уже активно готовятся к обязательным требованиям", - уточнила Кузьмина.

В свою очередь представители бизнеса поделились с ТАСС своим опытом, так гендиректор компании "Марк-IV" Марк Рудницкий отметил, что сразу после объявления эксперимента по сладким напиткам, компания решила принять участие, чтобы протестировать все процессы нанесения кодов на соки в стекле и подготовиться к старту обязательной маркировки. "Провели эксперимент на самом популярном напитке среди детей и взрослых - соке "Теди". Партия была небольшая, так как процессы понятны, и все прошло успешно. Сок с маркировкой уже направлен в магазины по всей стране", - сообщил Рудницкий.

За время эксперимента производственная компания "Крал-консерв" промаркировала более 16 тыс. бутылок, был выбран безалкогольный энергетический напиток Double Pull в алюминиевой банке. "Нанесение маркировки протестировали на линии со скоростью 10 тыс. банок в час. Энергетик с маркировкой "Честный знак" уже поступил в продажу в крупную федеральную сеть. Стоит отметить, что эксперимент прошел успешно, и к старту обязательной маркировки мы уже готовы", - подчеркнула PR-менеджер компании Ольга Лазукова.

Успехом поделился и инженер по системе менеджмента качества предприятия "Очерский завод напитков" Денис Лоханин, отметив, что после внедрения маркировки продажи воды под их брендами увеличились на 7%. "К новому этапу по маркировке безалкогольных напитков также готовы. Данные, получаемые из системы маркировки, служат важной базой и ценным источником первичной информации для принятия производственных и маркетинговых управленческих решений, в том числе в сферах каналов распределения и сбыта, формирования эффективной ценовой политики", - добавил Лоханин.

Эксперимент по медицинским изделиям

Руководитель товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егор Жаворонков рассказал, что в проекте по медицинским изделиям было нанесено более 60 тыс. кодов маркировки и описано около 6,5 тыс. карточек товаров, уточнив, что это были коронарные стенты, слуховые аппараты, томографы, рециркуляторы, санитарно-гигиенические и ортопедические изделия. "Маркировка позволит отслеживать доступность этих изделий в нашей стране, а потребители будут уверены в заявленном качестве и подлинности товаров", - сказал Жаворонков.

Начальник департамента качества "РК Групп" Анастасия Демина подчеркнула, что внедрение маркировки позволит сдержать нелегальный оборот медизделий и обезопасить потребителей от фальсификата. "Для нас присоединение к эксперименту по маркировке стало возможностью среди первых апробировать технологию нанесения маркировки на коронарные стенты и плавно подготовиться к ее внедрению. В ходе эксперимента мы протестировали всю цепочку работы с "Честным знаком", а первые 500 промаркированных стентов нашего производства были поставлены в медицинские организации", - отметила Демина.

По словам начальника отдела информационных технологий Ардатовского светотехнического завода Дмитрия Шабанова, в пилотном проекте участвовали рециркуляторы их производства. "Наш завод почти полностью оборудован для нанесения кодов маркировки, также в ближайшее время получим программное обеспечение от нашего интегратора, что станет завершающим этапом подготовки", - пояснил Шабанов.

"В рамках эксперимента мы промаркировали ортопедические стельки нашего питерского производства. Внедрение нового технологического процесса прошло успешно, коды уже наносятся в промышленном масштабе. Всего промаркировали более 10 тыс. пар ортопедических стелек", - поделился программист ООО "Крейт" Евгений Степанов.

Маркировка для всех

В России с 1 сентября будет внедрена обязательная маркировка для сладких напитков и медицинских изделий, с этой даты начинается обязательная регистрация в системе маркировки для всех участников оборота. Далее с 1 декабря 2023 года коды будут наноситься на безалкогольные напитки (кроме соков, нектаров, растительного молока, компотов) в стекле и полимерной упаковке.

С 1 марта 2024 года на напитки (кроме соков, нектаров, растительного молока, компотов) в обычной и алюминиевой банке, а с 1 июня 2024 года на соки, нектары, растительное молоко, компоты во всех видах упаковки, а также прочие безалкогольные напитки. С 1 октября 2023 года коды маркировки будут наноситься на кресла-коляски, ортопедические изделия и рециркуляторы, а с 1 марта 2024 года - на прочие медизделия, указанные в постановлении правительства РФ.

О системе

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. В настоящее время проводится эксперимент по маркировке икры.