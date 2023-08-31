"Автотор" начал производство кроссоверов Kaiyi Х3 и Kaiyi Х3 Pro в Калининграде

Первые автомобили сошли с конвейера производства пассажирских автомобилей

КАЛИНИНГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" начал производство китайских кроссоверов Kaiyi Х3 и Kaiyi Х3 Pro на заводе в Калининграде, сообщили в пресс-службе компании.

"На калининградском автомобилестроительном заводе "Автотор" началось производство кроссоверов Kaiyi Х3 и Kaiyi Х3 Pro. Первые автомобили сошли с конвейера производства пассажирских автомобилей. Компактные кроссоверы пополнили модельную линейку выпускаемого "Автотор" с января 2023 года бренда Kaiyi", - говорится в сообщении компании.

В рамках подготовки к запуску производства Kaiyi Х3 и Kaiyi Х3 Pro инженерами Инновационно-технологического центра "Автотор" был разработан комплект технологической документации, обеспечено дополнительное технологическое оснащение производственной линии, проведена пусконаладка контрольного оборудования, включая стенды для программирования электронных систем автомобиля, стенды регулировки углов установки колес и прочее оборудование для проверки контрольных параметров, отвечающих установленным стандартам.

В работе группы запуска новых моделей приняли участие специалисты Kaiyi. В рамках совместной работы по подготовке производства было произведено дополнительное оснащение и наладка оборудования, отработаны вопросы, касающиеся технологии производства, обеспечения качества, проведено необходимое обучение персонала. Специалистами Kaiyi был осуществлен аудит процесса сборки и качества произведенных автомобилей "пилотной" партии, по результатам которого принято решение о массовом производстве кроссоверов Kaiyi Х3 и Kaiyi Х3 Pro на "Автотор".

На церемонии старта выпуска кроссоверов представителями "Автотор" и компании Kaiyi Auto было подписано Соглашение о запуске промышленного производства автомобилей Kaiyi Х3 и Kaiyi Х3 Pro. Документ подписали генеральный директор ООО "Калининградская автоиндустрия" Андрей Толстобров и вице-президент - директор завода Kaiyi Auto в городе Ибинь (КНР) Цао Янгтян.

Производство автомобилей бренда Kaiyi ведется на "Автотор" с января 2023 года. Всего в течение 2023 года планируется выход на российский рынок четырех моделей этого бренда. На первоначальном этапе промышленное производство продукции Kaiyi на заводе "Автотор" осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. В дальнейшем планируется переход на полный цикл производства. В рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве предусмотрено использование локальных комплектующих с поэтапным наращиванием уровня локализации.

Об участниках соглашения

"Автотор" - один из ведущих российских автопроизводителей, крупнейшее предприятие обрабатывающей промышленности Калининградской области. Компания основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. За более 25 лет работы предприятиями "Автотор" произведено свыше 2,5 млн (более 200 моделей) автомобилей всемирно известных брендов.

Компания Kaiyi Automobile основана в марте 2014 года. Производит высококачественные современные автомобили при поддержке научно-исследовательских ресурсов со всего мира, в том числе собственного Центра модельного дизайна в Турине, Автомобильного научно-исследовательского института Чэнду и европейских партнеров. Производственные площадки компании расположены в городе Ибинь, провинция Сычуань. Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск 300 тыс. автомобилей в год. Автомобили экспортируются в более чем 30 стран и регионов мира.