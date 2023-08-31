Международные эксперты высоко оценили развитие технологий в Москве

Заммэра столицы Наталья Сергунина получила премию в номинации "Инновации, индустрии, инфраструктура"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы отметили Всемирной премией инноваций (World Innovation Award) за развитие технологий и цифровой экосистемы города, лауреатом стала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Заммэра наградили в одной из главных номинаций - "Инновации, индустрии, инфраструктура". Премия присуждается за значимый вклад в достижение целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ООН) и вручается в семи номинациях.

"Благодарю наших международных коллег за высокую оценку работы команды мэра Москвы. По инициативе Сергея Собянина мы сегодня решаем действительно амбициозные задачи: внедряем передовые технологии, поддерживаем бизнес-сообщество, помогаем молодым талантам, формируем инновационную инфраструктуру, которая включает технопарки, отраслевые кластеры, цифровые платформы и сервисы", - приводятся в тексте слова Сергуниной.

В оргкомитете премии подчеркнули, что реализация этих программ в столице России способствует развитию инновационного сектора городской экономики, увеличению числа профильных компаний и созданию новых рабочих мест.

Награду представителям правительства Москвы вручил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. Церемония состоялась в рамках Международного форума инноваций БРИКС в концертном зале "Зарядье". На ней объявили и других победителей. Ими, в частности, стали директор по информационным технологиям Стамбула Эрол Озгюнер, ("Достойная работа и экономический рост"), директор по данным и инновациям Агентства развития Медины Абдулрахман Ибрагим, ("Устойчивые города и сообщества"), директор по информационным технологиям индийского штата Телангана Шанта Тутам (номинация "Качественное образование").

Премию учредила Всемирная организация устойчивого развития - член Глобального договора ООН. Инициативы организации признаны одними из лучших практик, способствующих достижению целей устойчивого развития.