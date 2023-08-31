Эксперт сообщил, что доля российских продуктов в магазинах превысила 80%

В некоторых категориях доля таких товаров может достигать 99%, отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Доля отечественных продуктов питания в федеральных торговых сетях составляет от 80% и может достигать 99% в некоторых категориях, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Когда мы провели анализ по реальному наполнению нашей полки, мы увидели, что по федеральному сетевому ретейлу в сегменте продовольственных товаров у нас представленность отечественного производителя, включая локального производителя, колеблется от 80% до 99% по ряду категорий", - сказал Караваев.

"Это, безусловно, огромное достижение нашего АПК, который в состоянии обеспечить такую высокую представленность по продовольственным товарам", - добавил он.

Глава АКОРТ отметил, что в результате ограничений на поставку различных товаров в Россию, введенных весной прошлого года, торговые сети переориентировались в сторону импортозамещения и поиска новых поставщиков продукции. "По нашим данным, мы вынуждены были вывести из оборота приблизительно 14 тысяч товарных позиций в связи с изменением географии под беспрецедентным давлением санкций", - рассказал Караваев.

"При этом в очень короткий промежуток времени, который исчислялся буквально неделями, мы практически полностью восполнили эти 14 тыс. Колебания, которые мы сейчас фиксируем, находятся в рамках статистической погрешности - около 2% фактически", - отметил председатель президиума ассоциации.

Об отечественных продуктах

По данным АКОРТ, лидерами по представленности отечественной продукции являются категории хлебобулочных изделий, молочных продуктов. Помимо этого, существенное импортозамещение происходит в сегменте безалкогольных напитков.

"Большой рост (представленности российской продукции - прим. ТАСС) мы наблюдаем в сегменте "фреш". Здесь особое внимание - это малые и средние предприятия, фермерские хозяйства, которые обеспечивают свежие фрукты, свежие овощи, зелень, мясо, мясные продукты", - продолжил Караваев.

Он отметил, что российские покупатели начинают более четко осознавать разницу между отечественным производством (произведенной в России продукцией) и локальной продукцией (выпущенной в том или ином регионе, близко к месту проживания покупателя). При этом для 60% потребителей важно, чтобы продукция, которую они покупают, производилась недалеко.

"В наших магазинах в регионах около 30% приходится на локальное производство. Этот процент тоже постоянно растет", - констатировал председатель президиума АКОРТ.