Эксперт считает, что Индия может стать серьезным импортером российского филе минтая

Россельхознадзор проводит переговоры по импорту с ключевыми странами - с Египтом, Нигерией, Индией и Бразилией, отметил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Индия может стать серьезным импортером российского филе минтая. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

"Наши рынки, на которые сейчас надо прикладывать максимальные усилия - это Латинская Америка по части белой рыбы, производства филе минтая и продукции из трески, Африка - в основном, сельдь и Индия - страна, которая могла бы также быть серьезным рынком для филе минтая. Вот три больших мощных емких рынка", - сказал Зверев в ходе пресс-конференции в ТАСС в ответ на вопрос о поставках рыбы на экспорт.

Он отметил, что работа облегчена в том числе проведением Россельхознадзором переговоров с ключевыми странами - с Египтом, Нигерией, Индией и Бразилией.

"Сейчас задача - подстроить под структуру внутреннего рынка в этих странах структуру наших экспортных поставок", - отметил Зверев.