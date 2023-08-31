В Москве производители электрооборудования увеличили объем производства в два раза

Таких темпов развития отрасли удалось добиться в том числе благодаря росту производства электродвигателей, генераторов, трансформаторов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Предприятия в Москве, специализирующиеся на изготовлении электрического оборудования, увеличили объемы производства в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За первое полугодие 2023 года предприятия электротехнической промышленности столицы удвоили выпуск продукции в сравнении с январем - июнем прошлого года. Таких темпов развития отрасли удалось добиться в том числе благодаря росту производства электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что в городе работают свыше 130 предприятий по разработке и производству электрического оборудования, на которых занято более 17 тыс. человек. В столице выпускается широкая номенклатура товаров: осветительная техника, кабельная арматура, бытовые приборы, аккумуляторные батареи, электросиловые установки и другие виды электротехнических изделий.

"Произведенное в Москве электрооборудование высоко котируется не только на российском рынке, но и среди зарубежных потребителей, например, в странах СНГ и государствах Ближнего Востока. В целом за первые шесть месяцев 2023 года поставки электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей выросли в 4,5 раза, а электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры - в 3,9 раза. Общий объем отгрузок электрического оборудования столичного производства за этот период вырос более чем на 40% и составил 116,2 млрд рублей", - цитирует пресс-служба руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.