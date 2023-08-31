Украина третий день подряд получала электроэнергию из Польши и Румынии в аварийном порядке

Компания "Укрэнерго" сообщила, что это связано с высокой нагрузкой на энергосистему

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Украина уже три дня подряд была вынуждена прибегать к аварийным поставкам электроэнергии из Польши и Румынии из-за высокой нагрузки на энергосистему. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Для покрытия спроса на электроэнергию компания "Укрэнерго" снова вынуждена была брать аварийную помощь из энергосистем Румынии и Польши. Общий объем аварийной помощи составил 2 400 МВт·ч", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

В "Укрэнерго" напомнили, что аварийная помощь является "самой дорогой мерой экстренного реагирования", которая позволяет сбалансировать энергосистему без отключения потребителей. Об аварийных поставках электроэнергии из Польши и Румынии компания информирует третьи сутки подряд. Также производится импорт электроэнергии из Молдавии и Словакии.

На Украине в последнее время из-за жаркой погоды регистрируется высокий уровень потребления электричества. "Укрэнерго" постоянно призывает граждан экономить свет, не включать мощные электроприборы хотя бы в часы пиковых нагрузок. Страна уже неоднократно была вынуждена прибегать к аварийным поставкам. Их объем в некоторые дни достигал 3 900 МВт·ч.