Количество резидентов ИНТЦ "Валдай" в Великом Новгороде увеличится на 60% до конца года

В регионе также сформировали попечительский совет фонда развития ИНТЦ "Валдай", который возглавил помощник президента Максим Орешкин

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Количество резидентов научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника - Валдай" (ИНТЦ "Валдай") в Великом Новгороде до конца года увеличится более чем на 60%, до 25. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам рабочей встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

"На данный момент зарегистрировано уже 15 резидентов, в планах - нарастить их число до 25 к концу 2023 года, а также создать научно-производственный центр по БПЛА в Новгородской области", - отмечается в сообщении.

Никитин также сообщил, что в регионе сформирован попечительский совет фонда развития ИНТЦ "Валдай". Его возглавил помощник президента Максим Орешкин. Первое заседание уже состоялось в августе. "Для нас это очень важный этап в работе. Среди основных векторов развития у нас радиоэлектроника, радиолокационные темы и методы сохранения культурного наследия в части культурной идентичности", - цитируется в сообщении Андрей Никитин.

Кроме того, в ИНТЦ будет создан центр полупроводникового материаловедения в части его кристального производства.

"Регион активно развивается по всем направлениям, включая научно-технологическую сферу. Так, число студентов с 2017 года увеличилось вдвое, при подготовке кадров акцент идет на востребованные в субъекте специальности - это электроника, медицина, педагогические направления. По поручению президента России создан научно-технологический центр "Интеллектуальная электроника - Валдай". Создание такого центра в перспективе сможет улучшить инвестиционный климат, сделать высокотехнологичные отрасли драйвером развития Новгородской области", - приводится в сообщении цитата вице-премьера.

ИНТЦ создан в соответствии с поручениями президента, объем вложенных в строительство средств составляет около 3,5 млрд рублей. Инициатором проекта по созданию и функционированию центра выступает Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. Основными направлениями деятельности центра являются разработка сверхточных программно-аппаратных электронных систем, а также создание биомедицинских диагностических и реабилитационных систем мониторинга, прогноза и принятия решения.