Роскачество отметило рост выпуска отечественной высококачественной продукции

По итогам первого полугодия 2023 года доля продукции, которая соответствует как обязательным, так и опережающим стандартам организации составила 22%, сообщила ее замруководителя Юлия Михалева

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Роскачество отмечает рост выпуска отечественной высококачественной продукции по итогам первого полугодия 2023 года. Об этом сообщила заместитель руководителя организации Юлия Михалева.

"По итогам первого полугодия 2023 года доля продукции, которая соответствует как обязательным, так и опережающим стандартам Роскачества составила 22%. То есть каждый пятый товар является высококачественным. А доля продукции с рейтингом 4 или 5 выросла за этот период на 10 пунктов и уже доросла до 51%. Тут мы совершенно обосновано подтверждаем, что российский производитель научился и продолжает производить высококачественную продукцию", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС.

Михалева отметила, что торговые сети реагируют на исследования Роскачества и, при выявлении несоответствия, снимают с полок некачественные товары. В настоящее время более 65% производителей работают над улучшением качества своей продукции, добавила она.

Выбор потребителя

Михалева также рассказала, что доля потребителей, которые отдают предпочтение товарам повышенного качества, выросла до 59%.

"Несмотря на повышение ценового ценза, наблюдаемый рост цен на ряд продукции, все равно качество остается превалирующим критерием для выбора, который делает потребитель", - отметила она.