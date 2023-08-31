ЕК призвала страны ЕС прекратить закупки российского СПГ

Представитель ЕК Тим Макфи сообщил, что также Еврокомиссия призвала не заключать новых контрактов

БРЮССЕЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) призвала страны ЕС прекратить закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) и не заключать новых контрактов. Об этом заявил, отвечая на вопрос журналистов о рекордном росте закупок Евросоюзом СПГ из России в 2023 году, представитель ЕК Тим Макфи на брифинге в Брюсселе.

"Что касается наших целей, у нас действует план "Перезапитать Европу" (Repower EU), который включает задачу избавиться от закупок российского газа как можно скорее. Мы призываем наши страны и компании не закупать природный газ у России и не заключать новых контрактов, когда текущие закончатся, - сказал он. - Мы прилагаем значительные усилия по прекращению закупок газа у России".

"Речь идет о росте в процентном отношении, в реальном отношении - это совсем небольшое увеличение поставок", - сказал Макфи.

"Евросоюз закупал у России в 2021 году 13,5 млрд куб. м СПГ, в 2022 - 19,3 млрд, в первом полугодии 2023 года - 10 млрд куб. м. То есть цифры вполне соизмеримые", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что абсолютные закупки российского газа, которые включают как трубопроводный газ, так и СПГ "резко снизились" с 2021 года. "В 2021 наш импорт составлял 155 млрд куб. м газа в целом, включая трубопроводный и сжиженный, в 2023 это будет 21 млрд куб. м. ЕС делает реальные усилия, чтобы диверсифицировать наши поставки отказываясь от природного газа и другого углеродного топлива из России", - сказал он.

Как сообщила 30 августа газета Financial Times со ссылкой на данные международной организации Global Witness, страны Евросоюза планируют импортировать в 2023 году из России рекордные объемы сжиженного природного газа, несмотря на стремление сообщества отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. По ее данным, за первые семь месяцев 2023 года Бельгия и Испания были вторым и третьим по объемам покупателями российского СПГ после Китая. Поставки сжиженного природного газа из России в Китай в январе - июле увеличились в годовом исчислении на 62,7%, до 4,46 млн тонн.