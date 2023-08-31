В Крыму намолотили более 2,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур в бункерном весе

Средняя урожайность зерновых культур составила 39,4 ц с га

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Аграрии в Республике Крым намолотили более 2,2 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур в бункерном весе во время уборочной кампании 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза региона.

"Всего ранних зерновых и зернобобовых намолочено 2 млн 261,8 тыс. тонн с площади 588,8 тыс. га, что составляет 99,8% от плановой площади. В том числе зерновых намолочено 2 млн 198,4 тыс. тонн с площади 557,2 тыс. га, что составляет 99,9% от общей площади. В бункерном весе", - рассказали в пресс-службе.

Средняя урожайность зерновых культур составила 39,4 ц с га, зернобобовых - 20 ц с га.

В 2021 году крымские аграрии намолотили 1,47 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (в первоначальном весе). В 2022 году глава республики Сергей Аксенов сообщил об урожае ранних зерновых культур более 2,1 млн тонн, назвав показатель рекордным для региона.