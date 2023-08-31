"Сибур" отметил рост потребления полимеров в России в I полугодии более чем на 10%

Совокупный дополнительный спрос в течение нескольких лет может составить до 1 млн тонн, отметил член правления - управляющий директор компании Игорь Климов

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. "Сибур" оценивает рост потребления полимеров в РФ в I полугодии 2023 года более чем на 10% по сравнению с I полугодием 2022 года. Об этом сообщил ТАСС на Татарстанском нефтегазохимическом форуме член правления - управляющий директор "Сибура" и руководитель функции "Эффективность производства" Игорь Климов.

"В первом полугодии 2023 видим, что там двузначные цифры. Больше 10% [в сравнении с первым полугодием 2022 составляет] рост потребления полимеров в России", - сказал Климов.

Презентуя стенд компании на проходящей в рамках форума выставке TatOilExpo, Климов отметил, что в ближайшие годы компания ожидает сохранения тренда на рост потребления полимеров в РФ. Совокупный дополнительный спрос в течение нескольких лет может составить до 1 млн тонн. Только за первое полугодие 2023 года рост потребления полимеров в России составил 13% или 250 тыс. тонн, рассказал Климов. При этом 80% этого дополнительного спроса было обеспечено поставками "Сибура".

"Если посмотреть на длинный горизонт, примерно до 5 лет, то мы верим в то, что рост потребления полимеров в стране будет продолжаться. И рост российского рынка будет измеряться сотнями тысяч тонн даже при консервативном сценарии. В оптимистичном сценарии рост может составить около 1 млн тонн", - сказал Климов.

Он отметил, что весь 2022 и 2023 годы компания занималась поиском, разработкой и внедрением новых решений. "Порядка 30 новых марок мы разработали для наших клиентов, более 100 решений реализовали, обеспечив сырьевую защищенность наших клиентов, заместив бывшие импортные поставки", - сказал Климов, отметив, что "Сибур" переориентировал на домашний рынок дополнительный объем продукции.

По его словам, сегодня 75% объемов продукции "Сибура" размещается на российском рынке.

Ранее сообщалось, что потребление базовых полимеров (полиэтилен и полипропилен) в России в 2022 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 4%, до 3,97 млн тонн.

О форуме

Татарстанский нефтегазохимический форум проходит в Казани с 31 августа по 2 сентября. Он посвящен 80-летию нефтедобычи в республике. Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание "Перспективы развития нефтегазовых компаний России в современных условиях". Также в рамках форума проходит Международная выставка TatOilExpo. Мероприятие объединяет экспозиции ведущих предприятий нефтегазовой отрасли России и Центральной Азии. В форуме принимают участие компании, в том числе из зарубежных стран - КНР, Белоруссия, Узбекистан и другие.