На ВЭФ обсудят развитие девелопмента при взаимодействии со странами БРИКС

Также на мероприятиях платформы затронут влияние качества жилья на вопросы демографии, преимущества реализации мастер-планов городов Дальнего Востока, программы льготной ипотеки и модернизацию ЖКХ, сообщили в пресс-службе полпреда президента России в ДФО

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вопросы развития девелопмента и взаимодействия со странами БРИКС обсудят на пленарной сессии по урбанистике на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Основные вызовы и модернизацию законодательства в сфере комплексного развития территорий, мастер-планирование и развитие взаимодействия со странами БРИКС обсудят участники пленарной сессии международной дискуссионной платформы "Росконгресс Урбан Хаб" на VIII Восточном экономическом форуме", - говорится в сообщении.

На пленарной сессии "Дальний Восток в авангарде городского развития" также обсудят усиление роли главных архитекторов в сфере девелопмента, специфику банковского кредитования в отрасли. Участниками дискуссии станут главы регионов, представители профильных ведомств, компаний и институтов развития, в том числе заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин.

Также на мероприятиях платформы будут обсуждать влияние качества жилья на вопросы демографии, преимущества реализации мастер-планов городов Дальнего Востока, программы льготной ипотеки и модернизацию ЖКХ.

"Росконгресс Урбан Хаб" - проект Фонда Росконгресс, международная дискуссионная платформа, посвященная развитию исследований и деловой кооперации в области урбанистики. Открытие платформы состоялось на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.