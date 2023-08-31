Microsoft уберет приложение Teams из пакета Office из-за расследования ЕС

Изменения затронут Microsoft 365 и Office 365 для бизнес-клиентов в странах Еврозоны и Швейцарии

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Корпорация Microsoft удалит приложение Teams из пакета Office для бизнес-клиентов в Европе и упростит взаимодействие конкурирующих приложений в связи с антимонопольным расследованием в Евросоюзе. Об этом говорится в заявлении компании.

Изменения затронут пакеты Microsoft 365 и Office 365 для бизнес-клиентов в странах Еврозоны и Швейцарии, что позволит снизить их стоимость. "Мы продолжим сотрудничать с Еврокомиссией с учетом проблем рынка в поиске прагматичных решений, которые принесут пользу как клиентам, так и разработчикам в Европе", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, ЕК добивается большего снижения цен, чем то, что предлагала корпорация еще в апреле этого года.

Расследование в отношении Microsoft началось после жалобы принадлежащего Salesforce корпоративного мессенджера Slack в 2020 году. В 2017 году американская корпорация добавила в Office 365 платформу Teams для коллективной работы пользователей. Slack утверждала, что тем самым ее конкурент несправедливо интегрировал ряд функций в свой продукт.