На московском портале поставщиков появился новый сервис сравнения товаров

Новый сервис является результатом совместной работы столичных департамента экономической политики и развития, департамента информационных технологий и Аналитического центра города Москвы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сервис сравнения товаров запустили на московском портале поставщиков, он поможет пользователям быстро и эффективно оценить различия в характеристиках, цене или количестве предложений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"На столичном портале поставщиков в каталоге стандартных товарных единиц (СТЕ) запущен новый сервис сравнения товаров, который помогает пользователям быстро и эффективно оценить различия в характеристиках товаров, цене или количестве предложений от поставщиков", - сказал заместитель руководителя департамента экономической политики и развития столицы Дмитрий Тетушкин.

Отмечается, что новый сервис является результатом совместной работы столичных департамента экономической политики и развития, департамента информационных технологий и Аналитического центра города Москвы. Для того чтобы добавить товары в список сравнения, нужно выбрать в каталоге товар или ввести в поиске нужную категорию - например, бумагу для офисной техники. Затем надо нажать на значок сравнения в правом верхнем углу карточки товара. Система запомнит выбранные товары и сформирует список сравнения. Перейти в него можно на той же странице, нажав на указатель "Списки сравнения" в начале страницы, или в личном кабинете в разделе "Электронный магазин" по вкладке "Мои списки сравнения".

"Каталог СТЕ содержит более двух 2 млн позиций, включающих структурированные характеристики с подробным описанием товара. Сервис сравнения позволяет заказчикам оперативно анализировать предложения поставщиков для более точного выбора товаров. Теперь пользователям больше не нужно запоминать характеристики каждого товара и переключаться между вкладками. Сравнить технически сложные товары с большим количеством характеристик и увидеть результат сравнения можно на одной странице. При этом пользователь самостоятельно может определить, показать ему весь набор характеристик сравниваемых товаров или только различающиеся", - уточнил Тетушкин.

Как добавил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Роман Урнышев, пользователи могут управлять своими списками сравнения. Позиции из них можно удалять, добавлять новые, создавать несколько списков по разным категориям товаров. Если параметров слишком много и удобней их видеть в таблице, всю информацию можно получить в формате Excel.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На сегодняшний день на площадке работают заказчики из 40 регионов России и свыше 310 тыс. поставщиков со всей страны. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тыс. контрактов.