31 августа, 11:59

Цена бензина Аи-95 на бирже седьмой день подряд обновляет рекордное значение

Валерий Матыцин/ ТАСС
© Валерий Матыцин/ ТАСС

По данным СПбМТСБ, стоимость топлива превысила 74 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки "Премиум-95" в европейской части России по итогам сегодняшних торгов выросла на 0,82% и превысила 74 тыс. рублей за тонну. Цена бензина Аи-95 составила 74,304 тыс. рубля и обновила максимум седьмой торговый день подряд, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

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Бензин Аи-92 подорожал на 0,59%, до 63,946 тыс. рубля за тонну.

Летнее дизельное топливо подешевело на 0,08%, до 67,116 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) выросла на 0,18%, до 68,919 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - понизилась на те же 0,18%, до 33,796 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов увеличилась на 0,82% - до 29,375 тыс. рублей за тонну. 

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