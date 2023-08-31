ЦБ сообщил, что прирост портфеля пенсионных средств во II квартале ускорился до 2,7%

Объем совокупного портфеля средств негосударственных пенсионных фондов и Социального фонда России превысил 7,3 трлн рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Прирост портфеля пенсионных средств ускорился до 2,7% квартал к кварталу, а объем совокупного портфеля средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР) превысил 7,3 трлн рублей. Об этом говорится в Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов Банка России.

Наибольший рост произошел в пенсионных резервах НПФ (3,3%), ускорившись в два раза по сравнению с предыдущим кварталом, пенсионные накопления НПФ увеличились на 2,8%, пенсионные накопления Социального фонда России (СФР) - на 2,2%. "Основной причиной увеличения портфелей стала положительная доходность от инвестирования средств, обусловленная ростом российского фондового рынка и купонными платежами по облигациям при небольших изменениях их ценовой динамики" - пояснили в ЦБ.

Во II квартале 2023 года также улучшилась динамика притока участников добровольной пенсионной системы после стагнации в предыдущем квартале. В апреле - июне 2023 года их число увеличилось на 16 тыс. человек. "Почти весь объем прироста числа участников пришелся на три фонда - в том числе за счет продвижения индивидуальных пенсионных программ", - следует из документа.

Привлечению частных инвесторов мог способствовать рост реальных располагаемых доходов населения в II квартале 2023 года, а также увеличение до 2,8 млн рублей лимита гарантирования добровольных накоплений граждан на случай банкротства фонда или аннулирования его лицензии в рамках системы гарантирования, созданной с 1 января 2023 года, добавил регулятор.

В II квартале 2023 года число граждан, формирующих накопления в НПФ, сократилось на 58,2 тыс. человек, до уровня ниже 36,4 млн человек. Темпы снижения замедлились по сравнению с предыдущим кварталом более чем в два раза. "Это объясняется тем, что на результаты I квартала оказывала влияние переходная кампания. В начале года количество лиц, застрахованных в НПФ, сократилось на 131,2 тыс. человек, в основном за счет граждан, вернувшихся из НПФ в СФР", - поясняется в обзоре.

Основным фактором сокращения лиц, формирующих накопления в НПФ, помимо обратного перехода в СФР, является увеличение числа клиентов, исключенных из числа застрахованных лиц в связи со смертью. По сравнению с II кварталом 2022 года снижение числа лиц, застрахованных в НПФ в II квартале 2023 года, ускорилось на 11,4%.