Экс-франчайзи IKEA в России могут ликвидировать по решению суда в феврале 2024 года

Согласно материалам Роспатента, как минимум часть франчайзинговых договоров между "Икеа дом" и Inter IKEA Systems B. V. были разорваны в декабре 2022 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области принял решение о продлении ликвидации экс-франчайзи бренда IKEA в РФ - "Икеа дом" до февраля 2024 года. Соответствующее решение содержится в картотеке арбитражных дел.

"Арбитражный суд Московской области <...> решил продлить срок ликвидации ООО " Икеа дом" на шесть месяцев до 14 февраля 2024 года", - говорится в решении суда.

"Икеа дом" занимался розничной продажей товаров под брендами IKEA через магазины концепции IKEA в РФ и за пользование товарным знаком платил роялти правообладателю бренда - Inter IKEA Systems B. V., говорится в материалах суда. Ликвидатор "Икеа дом" не стал комментировать ТАСС состояние договора франшизы на бренд и причин продления ликвидации компании. Однако из материалов Роспатента следует, что как минимум часть франчайзинговых договоров между "Икеа дом" и Inter IKEA Systems B. V. были разорваны в декабре 2022 года.

"Икеа дом" находится в процессе ликвидации с августа 2022 года, сообщалось ранее.

Роялти, которые платил "Икеа дом" Inter IKEA Systems B. V., между тем являются предметом другой тяжбы между оптовым закупщиком товаров IKEA в РФ "Икеа торг" и Московской областной таможней. Таможня пришла к выводу, что лицензионные отчисления являются частью экономической ценности товаров под этим брендом, поэтому должны учитываться в таможенной стоимости импорта IKEA. "Икеа торг" пытается оспорить это в суде с 2020 года. Последняя судебная инстанция согласилась с этой позицией.

Согласно судебным материалам, размер роялти составлял 3% от чистой прибыли "Икеа дом". По данным системы "Спарк", чистая прибыль компании по итогам 2020 года составила 3,4 млрд рублей, за 2021 год - почти 7,8 млрд рублей, а в 2022 году "Икеа дом" получил убыток в 10,7 млрд рублей.