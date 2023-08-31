Кабмин подготовил новые меры поддержки авиационной отрасли

В частности, для расширения производства перспективных среднемагистральных лайнеров МС-21 изменятся правила предоставления субсидий из федерального бюджета

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство России подготовило пакет дополнительных мер помощи отечественной авиационной отрасли, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

В частности, для расширения производства перспективных среднемагистральных лайнеров МС-21 изменятся правила предоставления субсидий из федерального бюджета, кроме того, будет продлена на нынешний год программа субсидирования процентных ставок по кредитам для приобретения российской авиатехники. Также будут упрощены формирование резерва комплектующих и оборудования, оформление частичной компенсации затрат авиакомпаний на обслуживание парка.

"Рассчитываем, что такие меры позволят ускорить модернизацию отечественного авиационного комплекса и помогут развитию смежных отраслей", - подчеркнул Мишустин.