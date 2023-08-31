Эксперты: закон о борьбе с инфляцией лишь временно снизит цены на электроэнергию в США

Это создаст конкурентное преимущество до тех пор, пока налоговые льготы используются для снижения затрат и цен, отметил один из авторов работы германского Института макроэкономики и исследования конъюнктуры Том Бауэрман

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Принятый в США закон о снижении инфляции (IRA) обеспечит лишь временное снижение расходов на производство электроэнергии в стране. Такой вывод изложен в работе германского Института макроэкономики и исследования конъюнктуры.

Эксперты института полагают, что после истечения действия мер IRA в 2030-х эффект сдерживания роста расходов на производство электроэнергии значительно уменьшится. Тогда издержки производства в Европе и США вновь сравняются. IRA, как указывают исследователи, может помочь значительно снизить стоимость выработки ветровой, морской и солнечной энергии в США в 2020-х и начале 2030-х. "Это создаст конкурентное преимущество по крайней мере до тех пор, пока налоговые льготы используются для снижения затрат и цен", - отметил один из авторов исследования Том Бауэрман.

По его мнению, с начала 2030-х расходы, вероятно, снова начнут возрастать. В этом случае различия с Европой снова нивелируются, а конкурентные преимущества придется частично пересматривать. Выполнение IRA способно оказать на европейские энергоемкие компании большее давление, чем на субсидируемые предприятия в США. "Это также может поставить под угрозу трансформацию в Европе", - подчеркнул Бауэрман.

Американский закон о снижении инфляции предоставляет щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединенных Штатах. По мнению европейских лидеров, закон может привести к новой трансатлантической коммерческой войне.