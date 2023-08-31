Миллер сообщил о готовности Амурского газоперерабатывающего комплекса почти на 90%

Глава "Газпрома" отметил, что строительство заводов продолжается

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Амурский газоперерабатывающий комплекс (ГПЗ) "Газпрома" построен уже почти на 90%, заявил глава холдинга Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

"Строительство заводов продолжается. По Амурскому газоперерабатывающему комплексу вы знаете, что статус готовности на сегодняшний день - почти 90%. И я, уважаемые коллеги, поздравляю вас, поскольку работы по строительству этого комплекса ведутся в очень непростых условиях", - сказал он.

Масштабные газоперерабатывающие кластеры, которые появятся на западе и востоке страны, дадут мультипликативный эффект, который "почувствует экономика всей страны", отметил Миллер.

Об Амурском ГПЗ

Амурский ГПЗ - один из крупнейших инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке, он станет якорным предприятием центра глубокой переработки газа в этом регионе. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири".

Проектная мощность предприятия составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м ежегодно.

Кроме гелия, Амурский ГПЗ также будет производить товарный газ (метан), этан, сжиженные углеводородные газы (СУГ, пропан и бутан), пентан-гексановую фракцию.