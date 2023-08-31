31 августа, 12:29,
обновлено 31 августа, 12:52

Миллер заявил, что закачка газа в ПХГ РФ уже составляет 88% от цели

По словам главы "Газпрома", к зиме закачка активного газа достигнет рекордных объемов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Объемы закачки газа в российские подземные хранилища газа (ПХГ) в настоящий момент составляют 88% от целевого значения, к этой зиме закачка активного газа достигнет рекордных объемов. Об этом заявил глава "Газпрома" на совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

"На сегодняшний день объемы закачки составляют 88% от целевого значения. В установленные сроки, к началу сезона, все целевые показатели по закачке газа в подземные хранилища абсолютно точно будут достигнуты. Отмечу, что к этой зиме закачка активного газа достигнет рекордных объемов. И рекордных объемов достигнет потенциальная суточная производительность к началу периода отбора", - сказал он.

Миллер добавил, за январь - август 2023 года поставки газа российским потребителям по газотранспортной системе "Газпрома" превысили прошлогодний уровень.

Глава "Газпрома" сообщил, что компания также продолжает создавать возможности для подключения к газу все большего числа жителей России.

"Как вы знаете, наши пятилетние программы газоснабжения и газификации регионов предусматривали значительные инвестиции и значительные объемы работ. Но по запросу регионов мы сочли возможным эти программы расширить, увеличить, и появились дополнительные объекты, появились дополнительные инвестиции. От первоначальных планов мы с вами поставили более высокую, более амбициозную планку газификации страны, повысили скорость и темпы нашей работы", - отметил он.

По словам Миллера, в результате газификации возможности подключиться к газу получат тысячи населенных пунктов. По решению, которое принято руководством страны, газ к границам домовладений компания подводит бесплатно. "Всего с начала реализации программы принято уже свыше миллиона заявок. Кроме того, одобрено более 660 заявок на подключение медицинских и образовательных учреждений в 48 регионах России", - заключил Миллер. 

Теги:
РоссияМиллер, Алексей Борисович
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