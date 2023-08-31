В Таллине сообщили о плохом влиянии остановки авиасообщения с РФ на экономику Эстонии

Представитель правления таллинского аэропорта Рийво Тувике заявил, что это привело к резкому сокращению транзитных торговых потоков

ВИЛЬНЮС, 31 августа. /ТАСС/. Прекращение авиасообщения между ЕС и Россией привело к резкому сокращению транзитных торговых потоков и негативно сказалось на экономике Эстонии. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR со ссылкой на заявление представителя правления таллинского аэропорта Рийво Тувике.

"Рискну сказать, что интерес [к Эстонии] явно снизился. <...> Раньше раньше мы находились в идеальном стратегическом положении с точки зрения торговых потоков между Азией, Европой и Северной Америкой. Пару лет назад в Азию и Северную Америку отправлялось по два самолета в день. Они делали техническую остановку в Таллине. Теперь этот бизнес ушел. В этом смысле изменение тотальное: раньше мы находились в идеальном месте, теперь - в очень плохом", - прокомментировал ситуацию Тувике.

Он отметил, что развитие грузопотоков занимало "важное место" в экономической стратегии Эстонии, но после закрытия воздушного пространства вложение средств в этот сегмент резко сократилось.

В частности, как следует из финансового отчета аэропорта за 2022 год, объем денежных средств, выделенных на его инвестиционную деятельность, в абсолютном выражении сократился почти на €9,5 млн (падение примерно на 60% по сравнению с годом ранее).

Тувике добавил, что прямое грузовое авиасообщение между Эстонией и Китаем не имеет смысла, поскольку, по его мнению, в нынешних условиях разумнее везти китайские товары в Центральную Европу, снижая тем самым расходы на логистику. "Доставка товара в Таллин означает дополнительные автомобильные или морские перевозки, поэтому цепочка поставок становится длиннее", - пояснил он.

Ситуация в экономике Эстонии

По данным Департамента статистики Эстонии, рост реального ВВП страны в IV квартале 2021 года составил 6,8%, однако после остановки авиасообщения с РФ в I квартале 2022 года этот показатель снизился до 3,02%. Со II квартала 2022 года наблюдался экономический спад, и по итогам II квартала 2023 года реальный ВВП страны сократился почти на 3%. В августе 2022 года Эстония возглавила рейтинг стран еврозоны с самой высокой инфляцией. Рост цен в Эстонии превысил 24% в годовом исчислении по итогам III квартала 2022 года.

28 февраля 2022 года РФ закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие их воздушного пространства для российских самолетов. По данным американского телеканала CNN, необходимость облета территории России привела к тому, что рейсы из Европы в Азию занимают теперь в среднем на два-три часа больше.