31 августа, 12:33,
обновлено 31 августа, 12:59

Казахстан к октябрю подготовит свои газопроводы для транзита российского газа в Узбекистан

Замминистра энергетики Казахстана Асхат Хасенов сообщил, что газотранспортная система позволяет обеспечить транзит, однако нужно "переподтвердить технические возможности" и провести ее модернизацию

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Казахстан планирует к октябрю 2023 года подготовить свои газопроводы для транзита российского газа в Узбекистан. Об этом заявил ТАСС вице-министр энергетики Казахстана Асхат Хасенов в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.

"На сегодняшний день техническая модернизация ведется. От нас, от Казахстана, главное - чтобы была обеспечена транзитная возможность, то есть надежность газопровода. Мы все работы завершим к октябрю этого года", - сказал он.

Хасенов пояснил, что газотранспортная система позволяет обеспечить транзит, однако нужно "переподтвердить технические возможности" и провести ее модернизацию. "У нас же газотранспортная система позволяет. Мы, где необходимо, сейчас работы по модернизации ведем. Мы со своей стороны будем готовы к октябрю, если понадобится", - сказал он.

Власти Казахстана обсуждают транзит российского газа в Узбекистан в объеме от 1,5 млрд до 10 млрд куб. м по казахстанскому участку газопровода Средняя Азия - Центр. 

Теги:
КазахстанУзбекистанРоссия
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