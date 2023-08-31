Казахстан планирует прокачать в 2023 году 900 тыс. тонн нефти по "Дружбе" в Германию

Как отметил замминистра энергетики республики Асхат Хасенов, итоговые показатели зависят в том числе от логистической ситуации

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Казахстан планирует транспортировать по нефтепроводу "Дружба" в Германию 900 тыс. тонн нефти по итогам 2023 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра энергетики Казахстана Асхат Хасенов на полях Татарстанского нефтегазохимического форума.

"Этот год для нас был тестовый. Мы для себя ставили задачу <…> более 1 млн, порядка 1,2 млн прокачать. Но видим, что, скорее всего, около 900 тыс. тонн по итогам этого года", - сказал Хасенов, отметив, что итоговые показатели зависят в том числе от логистической ситуации.

Изменение объемов на следующий год, по его словам, будет обсуждаться в октябре - ноябре. Германия заявляла о потребности в росте поставок.

Ранее Казахстан согласовал с российской стороной транзит нефти в Германию на 2023 год по нефтепроводу "Дружба" в объеме 1,2 млн тонн. В конце июня Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций против РФ полностью запретил поставки российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу. При этом сырье из третьих стран, в частности из Казахстана, по-прежнему разрешено доставлять этим маршрутом с условием, что это не приведет к увеличению производства или продажи российской сырой нефти.