В Омской области "Полиом" нарастил производство полипропилена на более чем 20%

Генеральный директор завода Павел Евдокимов сообщил, что эти показатели составляют до 224 тыс. тонн в год

ТАСС, 31 августа. Омский завод полипропилена "Полиом" - совместное предприятие "Газпром нефти" и "Сибура" - с момента запуска в 2013 году нарастил производство полипропилена на более чем 20% - до 224 тыс. тонн в год. Он также достиг накопленного объема выпуска продукции в 2 млн тонн, сообщила компания.

"Достижение знаковой цифры выпуска - 2 млн тонн высококачественной продукции - подчеркивает значимость полипропилена для современной экономики. На сегодняшний день из него изготавливают сотни привычных в быту товаров и устройств, начиная от посуды и заканчивая автомобилями. В целях обеспечения технологического суверенитета российской промышленности "Полиом" продолжит и дальше расширять ассортимент и увеличивать объем выпуска полимерной продукции", - сказал генеральный директор завода Павел Евдокимов.

Глубина переработки основного сырья на "Полиоме" в настоящее время соответствует уровню наиболее эффективных мировых производителей - 99,5%, добавили в компании.

Результаты реализованных проектов технологического развития и экологической модернизации "Полиома" ранее были представлены главе Омской области Виталию Хоценко во время его визита на предприятие. Глава предприятия Евдокимов говорил, что компания для снижения углеродного следа направила свыше 500 млн рублей инвестиций. В результате экологическая эффективность "Полиома" по сравнению с 2017 годом выросла почти на 20%.

Полипропилен - экологичный, безопасный, химически инертный материал. Он обладает высокой прочностью, стойкостью к экстремально высоким температурам до 160 градусов Цельсия и воздействию агрессивных сред. Может эксплуатироваться в различных климатических условиях.