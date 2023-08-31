"Русхимальянс" подал иски почти на 34 млрд рублей к двум немецким банкам

Речь идет об исках на 28,2 млрд рублей к Bayerische Landesbank и на 5,35 млрд рублей к Landesbank Baden-Wurttemberg

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российская компания "Русхимальянс", которая выступает оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, подала иски почти на 34 млрд рублей еще к двум немецким банкам, следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял от компании два исковых заявления: на 28,2 млрд рублей к Bayerische Landesbank и на 5,35 млрд рублей к Landesbank Baden-Wurttemberg.

Ранее сообщалось, что "Русхимальянс" подал иски на 22,2 млрд рублей к Deutsche Bank и на 8,73 млрд рублей к Commerzbank.