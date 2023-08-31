Рост ВВП Индии в апреле - июне составил 7,8%

Это оказалось самым высоким квартальным увеличением за последний год

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /ТАСС/. ВВП Индии в первом квартале 2023-2024 финансового года (начался 1 апреля) вырос на 7,8% по сравнению с годом ранее. Об этом сообщило министерство статистики страны.

"Реальный ВВП в первом квартале 2022-2023 финансового года, согласно предварительной оценке, достиг уровня в $483 млрд против $452 млрд за аналогичный период годом ранее, продемонстрировав рост в 7,8% в сравнении с 13,1% в предыдущем году", - говорится в предварительном отчете ведомства.

В целом рост в апреле - июне оказался самым высоким квартальным увеличением ВВП за последний год. Так, в предыдущий квартал ВВП вырос на 6,1%. В апреле - июне наиболее высокие темпы роста по секторам экономики показали розничная торговля, гостиничный бизнес, транспорт, коммуникации, финансовый сектор.

Обнародованные ведомством данные несколько ниже прогноза Резервного банка Индии (РБИ, центробанка). Он ожидал роста ВВП в первом квартале на 8%. В РБИ прогнозируют, что темпы роста ВВП далее будут замедляться, в целом за текущий финансовый год он должен вырасти на 6,5%.