В Нидерландах предупредили об истощении запасов газа через девять лет

Центральное статистическое бюро страны отметило, что это станет возможным в случае сохранения нынешнего уровня добычи

ГААГА, 31 августа. /ТАСС/. Запасы газа в Нидерландах будут полностью истощены менее чем через девять лет, если добыча продолжится на нынешнем уровне. С таким предупреждением выступило Центральное статистическое бюро страны.

По данным организации, в 2022 году Нидерланды добыли в общей сложности 16,1 млрд куб. м газа с различных месторождений. В свою очередь общие разведанные запасы в настоящее время оцениваются в 142 млрд куб. м.

Речь идет "о небольших месторождениях на земле и в Северном море", уточнили в статистическом бюро.

В эту цифру не включено Гронингенское месторождение, являющееся крупнейшим в Нидерландах. Добыча газа на нем ведется с 1963 года, и на пике в 2013 году оно давало более 50 млрд куб. м газа, однако правительство решило полностью прекратить его разработку в связи с землетрясениями, вызываемыми добычей газа. В 2022 году на нем было добыто чуть более 2 млрд куб. м газа. В 2023 году добыча газа на нем будет прекращена, а в 2024 году оно должно быть полностью закрыто.

По данным Гронингенского института, который занимается оценкой ущерба от работы добывающей промышленности, по меньшей мере 127 тыс. из 327 тыс. домов в регионе получили повреждения в результате землетрясений. Правительство ранее утвердило план по выплате компенсаций местным жителям, пострадавшим в результате антропогенных землетрясений. Общий объем компенсаций составит €22 млрд в течение следующих 30 лет.