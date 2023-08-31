В России с середины сентября или с октября заработает исламский банкинг

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил высокую готовность начать эксперимент в регионах - участниках и среди крупных российских банков

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Закон, позволяющий начать в некоторых регионах РФ эксперимент по внедрению исламского банкинга, вступает в силу 1 сентября. При этом начать заниматься исламским финансированием российские банки смогут с середины сентября или с октября, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я думаю, с начала октября все начнется, но допускаю, что с даже середины сентября. Затянули с принятием закона, но с середины сентября допускаю, что процесс будет запущен", - сказал он.

По его словам, действующее законодательство не запрещает заниматься исламским финансированием, и с началом эксперимента лишь появятся новые элементы. При этом Аксаков отметил высокую готовность начать эксперимент в регионах - участниках и среди крупных российских банков.

"Насколько я знаю, Сбер проявляет интерес к этому вопросу, еще раньше в ВТБ об этом говорили, возможно, они тоже подключатся. Татарский банк "АК Барс" уже занимается и будет заниматься [исламским финансированием]. Я могу сказать, что Татарстан очень плотно занимается всем, Башкортостан тоже, и главы обоих этих регионов активно включились в этот процесс, поэтому, очевидно, в этих регионах с ходу начнут работать, как только документы Центрального банка появятся", - сказал он.

Согласно закону, вступающему в силу 1 сентября, приобрести статус участника эксперимента вправе кредитная организация, некредитная финансовая организация, юридическое лицо, зарегистрированное в форме потребительского общества, фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества. Юридическое лицо приобретает статус участника эксперимента со дня внесения сведений о нем в реестр участников и утрачивает статус участника со дня исключения этих сведений из реестра, который будет вести Банк России.

О законе

Закон, позволяющий начать в РФ эксперимент по партнерскому (исламскому) финансированию, подписан президентом РФ и вступает в силу 1 сентября 2023 года.

Эксперимент, который предполагается проводить в течение двух лет (до 1 сентября 2025 года), будет проводится в четырех регионах РФ: республиках Башкортостан, Татарстан, Дагестан и в Чеченской Республике. В дальнейшем территория проведения эксперимента, а также сроки его проведения могут быть расширены правительством по согласованию с Банком России.

Под исламским банкингом подразумевается ведение деятельности в соответствии с нормами ислама. Запрещены выплата процентов (риба) и производные от нее процентные сделки, сделки с условиями неопределенности (гарар), а также финансирование определенных секторов экономики: игорного бизнеса, производства свинины, алкогольной продукции, табака, оружия, боеприпасов. Нельзя финансировать торговлю всем перечисленным. Распространенные операции исламского банкинга - рассрочка, лизинг, долевое финансирование.